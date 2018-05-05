Подключить формы для сайта на WP и лендинги 1 обработчиком

$18
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки203 просмотра
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Сделать обработчик отправщик писем одним файлом. Чтобы он отправлял информацию админу с сайта WP и с лендинга по ссылке - opt.cos-beauty.ru/perfect_smooth/Perfect_smooth_b.html  Лендинг на html.Все должно быть унифицировано выглядеть так - http://joxi.ru/MAjRD58h4pb0vA

ТЗ по каждой форме есть.

6 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад