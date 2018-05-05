php sql регистрация, авторизация и система тикетов на сайте. уведомление о новом тикете jabber + email
Подключить формы для сайта на WP и лендинги 1 обработчиком
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать обработчик отправщик писем одним файлом. Чтобы он отправлял информацию админу с сайта WP и с лендинга по ссылке - opt.cos-beauty.ru/perfect_smooth/Perfect_smooth_b.html Лендинг на html.Все должно быть унифицировано выглядеть так - http://joxi.ru/MAjRD58h4pb0vA
ТЗ по каждой форме есть.
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