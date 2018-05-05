Начинающий программист . Занимаюсь этим около 1 - 1,5 месяца , но каждый день я пытался научиться чему-то новому . И я считаю, что за такой промежуток времени я достиг неплохого уровня , но профессионалом я себя считать не могу . Довольно неплохо освоил Python . ( Могу написать фоторедактор , простенькую игру по типу танков , умею работать с сокетами, знаю весь фундаментальный Python и даже больше) , также недавно начал осваивать Frontend (HTML, CSS, JS) , Backend пока не затрагивал. Также есть немного опыта программирования на C++ . Возьму любую вашу задачу , которая соответствует моим навыкам на бесплатной основе , ведь сейчас для меня самое важное - это опыт.