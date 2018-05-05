Доработать форму

Веб-программированиеЗавершен2 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! есть срочное задание по сайту: box1.boyko-sport.ru

На сайте есть поп-ап (всплывающие) формы, подключены к АМО СРМ, нужно в форму впилить определение города(определялся автоматически) и с параметрами для АМО или вставить другие формы и подключить их к срм.

Может быть как-то поможет, на сайте есть одна обычная форма, "блок доставка", где город реализован и данные уходят в СРМ

Оплата 1000 рублей, яндекс деньги

6 лет назад
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Быстрая и качественная работа
Все отлично.