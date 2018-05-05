Сделать API мессенджера на NodeJS

$200
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок285 просмотров
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https://yadi.sk/d/93A-YBWj3VLYsw - дизайн-макет

хотя можно и на PHP для начала, н тогда дешевле

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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