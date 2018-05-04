Интернет-магазин

Есть сайт vsedveri71.ru , нужно спарсить от туда товары из категорий (Входные двери, Межкомнатные двери, и ручки для дверей). Поместить в файл csv, чтобы его можно было загрузить на движок Opencart. Сделать нужно сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1) полностью спарсить категории (Европа, Япония, Корея, Америка, Грузовики, Китай, Россия) интернет-магазина (dem-auto.ru), и перенести весь контент и структуру в раздел "Кузовные детали авто" на сайт alle.by (шаблон Битрикс).
2) Заполнить главную страницу сайта alle.by контентом, соответствующим тематике сайта (кузовные детали и аксессуары для автомобиля).
В ответе напишите:
1. Готов сделать
2. Стоимость
2. Срок выполнения
ОТВЕЧУ ВСЕМ, КТО НАПИШЕТ ПО ФОРМЕ ВЫШЕ
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