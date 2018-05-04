Сделать одностраничник

ТЗ: Добрый день Сайт [url=https://kardan.expert/]https://kardan.expert/[/url] (на MODX) Нужно прописать цели для настройки целей в Яндекс Метрике. Т.е. на каждую форму вставить нужный код Код метрики дадим, а идентификаторы сами сделаете и отправите, что бы мы цели сделали в метрике. Постоплата рублями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужен одностраничник для вебинаров. Там должно быть видео с трансляцией, которую нужно будет вставлять через Гугл Hangouts, возможность добавить кнопку для перехода на другой сайт и нужен чат. В чате должны люди писать сообщения из разных сетей. То есть любой человек, который войдет а сайт. Перед входом на сайт, должна появляться форма с полями заполнения имени с фамилией и почты.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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