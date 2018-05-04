Сделать одностраничник

Здравствуйте! Нужен одностраничник для вебинаров. Там должно быть видео с трансляцией, которую нужно будет вставлять через Гугл Hangouts, возможность добавить кнопку для перехода на другой сайт и нужен чат. В чате должны люди писать сообщения из разных сетей. То есть любой человек, который войдет а сайт. Перед входом на сайт, должна появляться форма с полями заполнения имени с фамилией и почты.

Жду ваших предложений. Спасибо!