Двусторонняя интеграция Leadvertrc и RetailCRM

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Необходимо настроить двустороннюю интеграцию между кабинетом Leadvertex и RetailCRM посредством API. Так же нужна помощь в настройке RetailCRM. Желательно на постоянной основе.

6 лет назад
Rassell
39 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад