Двусторонняя интеграция Leadvertrc и RetailCRM

Сделать фильтр для сайта на wordpress по категориям, произвольным полям. Пример фильтра для реализи показан здесь https://auto.ru/reviews/. [b] Что нужно сделать? [/b]1. Сделать 4 выпадающих списка (пример http://prntscr.com/jdjr0h). Это категории на сайте вложенные (Узлы авто->Вид ремонта->Марка->Модель). 2. Работа фильтра должна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить двустороннюю интеграцию между кабинетом Leadvertex и RetailCRM посредством API. Так же нужна помощь в настройке RetailCRM. Желательно на постоянной основе.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Удаленная работа с сайтом. Требуется доработка сайта. Нужен программист который очень хорошо знает UMI.CMS и в коде данной админки чувствует себя как рыба в воде. Стоит задача на обновление структуры сайта и переработка текущего, каталога сайта. ТЗ ...Закрыт6 лет назад
- $50
изменения в верстке и в функционале смотрите презентацию https://docs.google.com/presentation/d/113h2yQq-XJ-kysM-un4bvIf48msCvXqaY_YVaWLmU_s/edit#slide=id.p нужно срочно начать сегодня и закончить завтра оплата вмзВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Вынести часть функций из HELPDESK в плагин для wordpress: 1. Форма заявки; 2. Регистрация, и вход в систему.Закрыт6 лет назад
Есть посадочная страница на конструкторе Tilda про две услуги http://emel.in/tk_fu2 Нужно из неё собрать 2 страницы для Биографического фильма и Постановочного фильма. Часть блоков будет повторяться. Передам эту страницу на ваш аккаунт и после завершения вы мне её обратно. Нужно ...Закрыт6 лет назад
Внести правки, указанные в файлах. Три сайта https://milgamma.com.ua, https://www.zinkit.club, https://nadiete.in.ua/. На [b]WordPress. [/b] Ошибки указывала программа, поэтому, если считаете, что некоторые из них Вы не рекомендуете корректировать, сообщите. После исправления, все должно функционировать. Могу рассмотреть предложение с почасовой оплатой. Задание по ссылке http://dropmefiles.com/ljAhjЗакрыт6 лет назад
У меня товарный бизнес. нужно скопировать одностраничник и настроить под меня.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Подробности в техзаданииВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо синхронизировать заказы и товары между 1с и интернет магазином на wordpress+woocommerce, важно что бы можно было объединить выгруженные товары в вариативные Оплата поэтапно или в конце.Закрыт6 лет назад
Необходимо настроить кликер по 2-м кнопкам на конкретном сайте. Кликер должен: - имитироваь реального пользователя - обходить потенциальные антикиликеры и детекторы кликеров - работать по настраиваемому таймеру можно использовать специализированные программыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад