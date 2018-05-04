Необходимо настроить кликер по 2-м кнопкам на конкретном сайте. Кликер должен: - имитироваь реального пользователя - обходить потенциальные антикиликеры и детекторы кликеров - работать по настраиваемому таймеру можно использовать специализированные программы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать фильтр для сайта на wordpress по категориям, произвольным полям.
Пример фильтра для реализи показан здесь https://auto.ru/reviews/.
Что нужно сделать?
1. Сделать 4 выпадающих списка (пример http://prntscr.com/jdjr0h). Это категории на сайте вложенные (Узлы авто->Вид ремонта->Марка->Модель).
2. Работа фильтра должна начинаться с выбора "Узлы авто" и так далее - остальные выпадающие списки доступны по мере выбора предыдущего БЕЗ КНОПКИ.
3. Если первый список не выбран, то остальные недоступны.
4. После выбора из списка должен быть переход на страницу выбранной категории (т.е. перезагрузка страницы).
5. Выводить количество найденных результатов.
Пример:
начальная страница https://auto.ru/reviews/cars/ - все марки авто
после выбора фильтра Марка Audi переход осуществляется на
https://auto.ru/reviews/cars/audi/
Что предусмотреть?
1. Кнопку "Сбросить" фильтр для каждого списка (в самом же списке - пример https://auto.ru/reviews/cars/audi/).
2. Возможность добавления/удаления категорий (добавляю родительскую категорию а дочерние определяются сами).
3. Возможность поиска по произвольным полям.
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