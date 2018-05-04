Добавить рекапчу в поп-ап форму (вордпресс)

$8
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Добавить google recaptcha (v2) в поп-ап форму вызываемую плагином для вордпресс - Popup4Phone. Плагин здесь - https://wordpress.org/plugins/popup4phone/ Решение не должно затрагивать файлы плагина Popup4Phone, т.е. после обновления плагина Popup4Phone - решение должно работать. Плагин Popup4Phone вызывает поп-ап форму обратной связи, нужно добавить в эту форму рекапчу, если рекапча не введена, в этой форме должно выводиться об этом сообщение. 

Решение должно быть в виде дополнительного плагина, в админке этого нового плагина должно быть два поля для ввода ключей от рекапчи. Либо предложите свое решение если его проще реализовать, задача - добавить рекапчу в поп-ап форму.

6 лет назад
afurtll
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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