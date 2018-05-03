Разработка браузерного расширения под Chrome

Дизайн и верстка будут предоставлены. Нужно будет разработать Chrome расширение полностью по образу и подобию http://howtosimplified.com/

Это расширение, которое подменяет Net Tab страницу. Вот документация по разработке http://code.google.com/chrome/extensions/override.html

Обратите внимание - http://howtosimplified.com/ внедряет свою поисковую форму в тулбарную строку! Это надо обязательно.

Также будет интеграция несложного API с финансовыми котировками.

И интеграция RSS лент.