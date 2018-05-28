Верстка + JS

Веб-программированиеЗавершен8 заявок204 просмотра
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Имеется макет в формате PSD. 5-6 экранов. Необходимо сделать из макета готовую фронтенд часть + связать с бэкендом.  Бэкенд работает в формате REST API. На чем будет реализовано - не важно, хоть Vue, хоть Angular, хоть самописный фреймворк.  Главное скорость разработки.

6 лет назад
matveyvarg
Матвей 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
donkixot
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$150
4 дня
Все выполнено качественно и в срок. Исполнитель всегда на свзяи, и готов сориентировать по люому возникшему вопросу.
Было приятно поработать. Хороший, порядочный заказчик, всегда готов помочь и ответить на любой вопросы в кратчайшие сроки, выплачивает деньги в срок и четко ставит задачи. Буду рад сотрудничеству еще.