Написать скрипт на php который будет конвертировать данные в еxel

Здравствуйте!

Ищу программиста который сможет написать скрипт который сможет делать следующее:

У нас есть прайс лист от поставщика. в котором есть данные по товарам (Название, цена, и.д)

Нужен скрип который сможет конвертировать эти данные в csv и разложит по определенному формату.

Исходный файл с примером предоставлю. Что должно получится на выходе тоже.

Оставляйте пожалуйста свой скайп и примерно сколько может стоить работа.

Заранее спасибо за ответ.