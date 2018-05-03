Написать скрипт на php который будет конвертировать данные в еxel

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок202 просмотра
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Здравствуйте!

Ищу программиста который сможет написать скрипт который сможет делать следующее:

У нас есть прайс лист от поставщика. в котором есть данные по товарам (Название, цена, и.д)

Нужен скрип который сможет конвертировать эти данные в csv и разложит по определенному формату.

Исходный файл с примером предоставлю. Что должно получится на выходе тоже.

Оставляйте пожалуйста свой скайп и примерно сколько может стоить работа. 

Заранее спасибо за ответ.

PHP
6 лет назад
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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