Помощь с регулярным выражением.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Есть текст вида:

[code]year|2010||imdb|5||quality|HD||actors|Alanna Masterson, Andrew J. West, Andrew Lincoln, Chad Coleman, Chandler Riggs, Christian Serratos, Danai Gurira, David Morrissey, Emily Kinney, Jeffrey DeMunn, Jon Bernthal, Josh McDermitt,

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Steven Yeun||player1|https://openload.co/embed/V5h8ZI5oomM,https://openload.co/embed/ZAdR0s5X-aE,https://openload.co/embed/V5h8ZI5oomM[/code]

В конце идут ссылки через запятую, их надо распарсить регуляркой.

Писал такую [code]preg_match_all('/https:\/\/(.*?)\/embed\/(.*?)[^\w]+/i', $row['xfields'], $stra);

[/code]

Но она парсит до знака тире во второй ссылке и если в конце не стоит запятая не парсит.

6 лет назад
Frost56ru
Евгений 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
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