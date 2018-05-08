Обновление сообщений при переписки на сайте WebSocket

Ребята подскажите как сделать что бы при переписки на сайте сообщения обновлялись ? Сейчас если ответить сообщение уходить но новое не посмотришь пока не перезагрузишь страницу ? Не знаю какой фаил скидывать сюда вот структура файлов переписки сама переписка идет вот тут all_user.php

Нужно сделать на WebSocket

Хотя обновление наверно происходит в этом файле ajax_user.php

Вот нашел пример https://ruseller.com/lessons.php?rub=37&id=607 там обновляется