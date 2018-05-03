PHP парсер с куки

Нужно написать парсер, который умеет устанавливать нужную куку (кука устанавливается при заходе на определенные сайта doubleclick.net сервером, все которые участвуют в партнерской сети гугл, могу собрать список 100 штук для теста).

После этого спарсить объявление с использованием установленной куки:\

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4098002249090227&output=html&h=171&slotname=6195722357&adk=586359291&adf=3279755398&w=780&lmt=1525340841&loeid=332260007&rafmt=11&format=780x171&url=https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fpost%2F129044%2F&ea=0&flash=0&wgl=1&adsid=NT&dt=1525340836383&bpp=25&bdt=149&fdt=27&idt=31&shv=r20180430&cbv=r20180501&saldr=aa&correlator=2555847005888&frm=23&ga_vid=1855437176.1524892958&ga_sid=1525340841&ga_hid=419147384&ga_fc=0&pv=1&iag=15&icsg=2&nhd=2&dssz=3&mdo=0&mso=0&u_tz=180&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1036&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=4&u_nmime=5&adx=402&ady=4725&biw=1903&bih=945&isw=780&ish=175&ifk=1993574703&scr_x=0&scr_y=0&eid=21061122%2C332260003%2C21060858&oid=3&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ua%2F&rx=0&eae=2&fc=528&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1036%2C780%2C175&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&ppjl=f&pfx=0&fu=8340&bc=7&jar=2018-5-3-9&osw_key=4125954050&ifi=1&fsb=1&dtd=51