1С-Битрикс 1С УНФ 1.6

Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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модуль Интернет-магазин + 1С 7.0.1.2  

1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.15 

сайт chepe.ru 

на данный момент выгрузил из 1С товары одной категории, с предложениями фотографиями ценой и остатком. Необходимо настроить пункты меню и показать как это делается. Так же настроить отображение карточки товара с предложениями. 

Для полного понимания всего объема работ необходимо ознакомится с админкой сайта и текущей ситуацией.

6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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