1С-Битрикс 1С УНФ 1.6

модуль Интернет-магазин + 1С 7.0.1.2

1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.15

сайт chepe.ru

на данный момент выгрузил из 1С товары одной категории, с предложениями фотографиями ценой и остатком. Необходимо настроить пункты меню и показать как это делается. Так же настроить отображение карточки товара с предложениями.

Для полного понимания всего объема работ необходимо ознакомится с админкой сайта и текущей ситуацией.