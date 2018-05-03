Парсер сбора ФИРМ с сайта jobinmoscow.ru

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
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Надо написать парсер СБОРА БАЗЫ ФИРМ для благотворительного фонда. Всю информацию о фонде отправлю в ЛС.    

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Сообщение для модератора - вы удалили прошлую заявку, однако подобный проект не размещался НИ РАЗУ, в предыдущем была другая задача и другие сайты для сбора.

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Бюджет небольшой. Однако этот проект - возможность внести вклад в помощь тяжелобольных детям, так как всем организациям, которые найдёт парсер, будет отправляться рассылка о благотворительной помощи. И данная база позволить приобрести лекарства, оплатить обследования и медицинское оборудование десяткам детей.

Задачи:

  • парсер заносит найденную информацию в базу эксель или в таблицу с возможностью скопировать и вставить в Эксель
  • в базе сейчас несколько сотен организаций. Чтобы избежать повторов парсер проверяет совпадение по e-mail - если совпадений не найдено - добавляет в базу эту фирму новой строкой
  • столбцы: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ - название организации, отрасль, контактное лицо,  адрес, телефон, e-mail, город
  • обязательна возможность выбора городов для сбора!
Срок - 2-3 дня.

Напишите в заявке контакт для оперативной связи (вайбер/вотсап/скайп/вк).

6 лет назад
titana
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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