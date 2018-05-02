Кто разбирается в грабберах, скриптахх парсингах

Нужно либо вставить на уже имеющийся сайт нужный скрипт чтоб заполнялся автоматом с др сайта

Либо сделать новый сайт с помощью граббера, парсинга, чтоб сразу все заполнилось автоматом и быстро (много позиций, каталог)

Ищу того кто может, умеет, разбирается

тз прикладываю

из нюансов к тз - разработчик не дает никакие доступы к сайту и готовы либо перенести его на наш хостинг, либо дать архив - с этим и нужно будет работать