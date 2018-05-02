Внести правки на сайт foodband.od.ua на Opencart

Есть парсер tripadvisor.com на питоне с beatufilsoup, ~200 строк кода. На сайте изменилась верстка, отвалилась пагинация. Надо восстановить + внести несколько мелких правок Детали в личке. Оплата WMR или paypal в течение 24 часов по приемке работы на моей машине.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поставить модуль: https://opencartforum.com/clients/purchases/199103-uvedomleniya-v-telegram-telegram-notification/ . Растянуть текст на плашке "меню".
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: сделать аудит сайта по чек-листу из 100 пунктов для интерне-магазина обуви Чек-лист [url=https://clck.ru/DHQT7]clck.ru/DHQT7[/url] Там 2 столбца, где нужно указать результат работы по каждому пункту. 1. Что сделано / Результат – к примеру, "анализ скорости загрузки страниц", нужно указать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно по гео признаку спарсить с фейсбука текстовую информацию из профилей. Если умеете делать это скриптами, то всё будет быстро и легко. Подробности в личке.Завершен6 лет назад
Сделать основным доменом, домен с www. сайт на впВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Перенести, сохранить функционал, интеграции с СРМ. Регить ни чего не надо.Закрыт6 лет назад
Нужно подключить защиту от DDOS для веб-приложения puzzle-education.com (+ на 1 промо-страницу promo.puzzle-education.com ) Пока что, остановились на подключении к сервису cloudflare.com Важно рассматриваем кандидатов только из Украины.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Возможно использовать свои похожие наработки или предлагать лучшие решения чем есть. Готов работать через безопасную сделку. 1.Добавить блок "Уже заказали" и "Вас заинтересовало это предложение " (с отправкой введенных данных на почту ...Закрыт6 лет назад
Есть модуль https://opencart2x.ru/moduli/vid/otzivi-magazine-saite Его нужно настроить на магазине Opencart 2.1 1) сделать оформление полностью как тут kiset.by/otzyvy/, включая адрес, сейчас он /index.php?route=information/shop_rating. 2) сделать возможность его выводить через схемы, например, в категорию как тут kiset.by/dlya-apple/ (количество отзывов выводимых ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Требуется программист, который разбирается в DLE. Нужно сделать три модуля. Техническое задание в файле:Закрыт6 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно настроить заполнение меню кастомным описанием и картинками. Подключить форму для отправки сообщений или проверить почему не отправляет. 1 день. Скрин меню приложенЗакрыт6 лет назад