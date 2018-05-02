Внести правки на сайт foodband.od.ua на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок172 просмотра
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Поставить модуль: https://opencartforum.com/clients/purchases/199103-uvedomleniya-v-telegram-telegram-notification/ . Растянуть текст на плашке "меню".

OpenCart
6 лет назад
Anastasia_Mi
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
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