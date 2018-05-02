Несколько модулей для CMS DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Здравствуйте. Требуется программист, который разбирается в DLE. Нужно сделать три модуля. Техническое задание в файле:

6 лет назад
kot9tko
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LazyDev
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-2)
6 лет назад
$157
7 дней
Взялся Владимир за работу больше чем 2 месяца назад. За свою работу он запросил 10т и сказал что все сделает за 7 дней. За это время он сделал только 1 модуль. Но и то исправлялись правки ну очень долго. Постоянно кормил завтраками. Сроки сорваны в пух и прах. 7 дней превратились в 67. Итог: Заказчик не получил что хотел, нарушены отношения с компанией + финансовые регулировки в невыгодную сторону из-за качественной работы Владимира. Ник человека: PunPun, почта [email protected], скайп по нику.