Нужен ключ и файл YELLY wordpress

Добрый день. На данный момент есть сайт на в таком виде: http://testersite.co.ua/ Необходимо сделать редизайн для следующих страниц: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycJskQ4Cv7dWUQeOn2oTnihJratmIiplCliy5LXWX-U/edit#gid=0 В документе на скриншотах видно, как должна выглядеть страница на desktop/mobile/laptop portrait. В колонке comment, написано что необходимо доработать по функционалу. PSD будут предоставлены ...