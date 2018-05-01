Скопировать онлайн скрипт PHP

Мини ТЗ сразу ниже:

Требуется PHP скрипт. Должно быть две вкладки.

Вкладка №1 - Email Extractor.

Ее содержимое и функционал копируем отсюда (переписываем есс-но, без iFrame):

По образцу: _eel.surf7.net.my/

Вкладка №2 - Phone Extractor.

Берем отсюда:

_phonenumberextractor.com/

Корректировки:

Вкл.№1 - добавить кнопку загрузки файла + функционал загрузки.

Вкл №2:

- опцию Purified Extraction (Extracts only Nigerian numbers) - Убираем

- опцию Paste URL (s) - убираем

- 1590331 Extractions и 4602621 Visits - убираем

вообще в обоих вкладках убираем такие вот бессмысленные сообщения + справочные ссылки.

Разъяснения:

Вкл №1 для извлечения используем Regex, который должен задаваться в отдельном файле настроек.

Вкл №2 для извлечения используем Regex, который должен задаваться в все том же файле настроек

(количество этих выражений должно быть неограниченным, скрипт должен пользоваться выражением №1, затем №2 и т.п. попутно проверяя уникальность результата, если опция включена)

Режим работы: выдача результата без обновления страницы

Дизайн:

размещение в двух столбцах., дизайн на DIV, адаптив,

Использование любых библиотек на ваш выбор, смотреться должно современно, в едином стиле обоих вкладок. Это не должно быть нечто с дефолтным шрифтом, используйте какой то готовый css

Версия php на ваш выбор.

!! Все тексты (label, тексты кнопок, сообщения и проч) вынести в отдельный файл настроек, для возможности локализации.

Опции регистрации/входа не планируется. Сохранение результатов в базу не планируется. Скрипт будет использоваться в HTML-лендинге.

Дополнение.

Скрипт должен фиксировать IP и количество обращений к кнопке получения результата в базе mySQL.

При превышении количества Х (из файла настроек), выдавать сообщение, блокирующее дальнешие действия, пока не будет введен email адрес и имя пользователя. Как только эти данные будут введены, помечать IP как зарегистрированный, и количество обращений переставать считать. После нажатия на кнопку Подтвердить, дергать URL вида https://xxx.com/[email protected]&name=test%20name

иметь отдельный файл с черным списком IP адресов, перед каждым расчетом сверяться со списком, если ip имеется, то никаких действий не производить, выдавать ошибку.

Отдам предпочтение исполнителю с конкретикой - цена + сроки. Буду смотреть портфолио и отзывы. Если есть вопросы - пишите в ЛС