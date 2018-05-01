Доработка Битрикс/Битрикс 24

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Есть пара проектов на Битрикс, требуется разработчик с пониманием ОПП и api Битрикс.

Начальная ставка 300рублей/час,далее обсуждаем, оплата 2 раза в месяц

Пишите об опыте и примеры работ, скину ТЗ.

6 лет назад
kanashevsky1
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад