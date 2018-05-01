Требуется написать программу которая комментировала и лайкала определенную публикацию в инстаграм, плюс подписаться на аккаунт который опубликовал эту определенную публикацию. Коменты заранее прописаны в файле. главная особенность чтобы комментарии и лайк были с разных акков. ...
Front-end React программист на полную/частичную занятость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Эта вакансия для честных, ответственных и самостоятельных людей. Пишите нам если вы подходите по всем из этих критериев.
Mы - Американская компания 2by2host, оказывающая услуги хостинга и веб-разработки более 12 лет. На нашем сайте вы найдёте юридический адрес, телефон и другую информацию.
В данный момент нуждаемся в CSS3, JavaScript/React программисте на полный или нет день, удалённо. График может быть подстроен под вас.
Оплата через Payoneer или Paypal (без исключений). Первые задачи оплачиваются по окончанию, далее каждые две недели, потом раз в месяц. Для оформленных предпринимателей заключение контракта.
Требования: честность, умение работать с чужим кодом, уровень программирования выше среднего, чувство "правильности"/вкуса, английский на хорошем письменном уровне.
Рассмотрение заявок и начало сотрудничества:
1. Вы отправляете письмо на [email protected] со ссылкой на данную вакансию и с приложением примера вашего кода. Код должен быть целиком ваш, без сторонних библиотек. Можете добавить ваше резюме или какие-то сведения, которые на ваш взгляд будут нам интересны.
2. Мы проверяем ваш код. Если он устраивает, переходим к следующему этапу.
3. Далее вы получаете тестовое оплачиваемое задание.
4. Если всё успешно, мы начинаем сотрудничество. Сначала идёт процесс адаптации графиков, поэтому в первую неделю-две загруженность будет не
полная. Далее процесс стабилизируется.
Пожалуйста, в ваших ответах указывайте, по какой почасовой ставке либо на какой месячной зарплате вы готовы работать.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Ссылка на гит с модулем: [url=https://github.com/dle-modules/DLE-BlockPro]https://github.com/dle-modules/DLE-BlockPro[/url] Модуль выводит новости исходя из данных подключаемой строки. Вот пример такой строки: {includefile="engine/modules/base/blockpro.php?template=blockpro/calendar&nocache=y&limit=100&cacheLive=1800&xfilter=cover&xfSearch=calendar|апрель&sort=date"} [b]Что нужно сделать?[/b] В строке подключения, сделать макрос, который будет подставлять текущий месяц: [b] &xfSearch=calendar|апрель[/b], где апрель текущий месяц по серверу, его и нужно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Слайд шоу - заменить 3 картинки на 4 новые картинки (новые картинки подогнать как нужно) сбоку спереди, сбоку сзади, перед, зад. на главной 3, 4, 5, 6 экраны заменить картинки авто. http://79267786732.myjino.ru/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь того, кто хорошо разбирается в javascript. [b]Задача:[/b] Есть 4мб файл .js Его надо отладить/деобфусцировать (некоторые функции) Учитывая специфику формата ТЗ, то полноценное ТЗ - лежит в гугл-доках, где и ссылка на сам файл. https://docs.google.com/document/d/1lWPiOSi2JxAlyHMlb6VbAHZtDmE1HDPpwokUmQhyUnE/edit# Жду предложений по стоимости и ...Закрыт6 лет назад
Необходимо доработать сервис, дописать некоторый функционал и исправить текущий, провести аудит кода и подготовить проект к запуску. Проект с регистрациями и оплаченные клиентами (они в ожидании). Многое уже готово, но нужно доделать оставшееся. Есть максимум ...Закрыт6 лет назад
Нужно создать функциональный работающий сервис, с дальнейшим продвижением и оптимизацией, сотрудничество на долгосрок. Примеры сервисов http://freelikes.online/ http://biglike.org https://fastfreelikes.com/nakrutka-podpischikov-youtube.htmlВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Ребята помогите решить проблему вылезает контент за края при чем не везде а только на некоторых страницах.Закрыт6 лет назад
Необходимо спарсить весь товар с интернет магазина Оставляйте заявки кто готов помочь В заявках указывайте ценуВеб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт про сантехнику.Веб-программирование26 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте есть скрипт тайм-линии с креативным реагированием на курсор (код взят с github). foresight-fund.ru Проблема в том, что если сайт открыть с шириной меньше 450px (например с телефона или узкое окно браузера) – то сайт вовсе ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад