Front-end React программист на полную/частичную занятость

Эта вакансия для честных, ответственных и самостоятельных людей. Пишите нам если вы подходите по всем из этих критериев.

Mы - Американская компания 2by2host, оказывающая услуги хостинга и веб-разработки более 12 лет. На нашем сайте вы найдёте юридический адрес, телефон и другую информацию.

В данный момент нуждаемся в CSS3, JavaScript/React программисте на полный или нет день, удалённо. График может быть подстроен под вас.

Оплата через Payoneer или Paypal (без исключений). Первые задачи оплачиваются по окончанию, далее каждые две недели, потом раз в месяц. Для оформленных предпринимателей заключение контракта.

Требования: честность, умение работать с чужим кодом, уровень программирования выше среднего, чувство "правильности"/вкуса, английский на хорошем письменном уровне.

Рассмотрение заявок и начало сотрудничества:

1. Вы отправляете письмо на [email protected] со ссылкой на данную вакансию и с приложением примера вашего кода. Код должен быть целиком ваш, без сторонних библиотек. Можете добавить ваше резюме или какие-то сведения, которые на ваш взгляд будут нам интересны.

2. Мы проверяем ваш код. Если он устраивает, переходим к следующему этапу.

3. Далее вы получаете тестовое оплачиваемое задание.

4. Если всё успешно, мы начинаем сотрудничество. Сначала идёт процесс адаптации графиков, поэтому в первую неделю-две загруженность будет не

полная. Далее процесс стабилизируется.

Пожалуйста, в ваших ответах указывайте, по какой почасовой ставке либо на какой месячной зарплате вы готовы работать.