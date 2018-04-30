Создать сервис

Хостер обновился до PHP 5.4.45 и Джумла перестала работать. Надо восстановить работоспособность сайта на старом хостинге или поставить на другой хостинг. На сайте стоит VirtueMart 1.1.4, его работоспособность тоже нужна. Пишите ваши предложения по срокам и цене. Если надо, ...