Интеграция с Bitrix24

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Необходимо организовать фиксацию лидов в системе  

1. Интеграция Битрикс24 с формами на сайте, чтобы 

а. заявки с формы захвата падали на почту и в Битрикс ( http://www.bitpride-ico.ru/contacts/ )

б. в заявке фиксировался откуда пришёл на сайт лид (фб, яндекс, гугл и т.д.) 

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Цена и сроки?

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва