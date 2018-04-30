Интеграция с Bitrix24

Для сайта визитки нужно написать форму авторизации. После авторизации пользователь попадает в панель, где может загрузить свои картинки на сервер. На сервере создается отдельные папки с ИД зарегистрированного пользователя, для картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо организовать фиксацию лидов в системе
1. Интеграция Битрикс24 с формами на сайте, чтобы
а. заявки с формы захвата падали на почту и в Битрикс ( http://www.bitpride-ico.ru/contacts/ )
б. в заявке фиксировался откуда пришёл на сайт лид (фб, яндекс, гугл и т.д.)
Сайт на WordPress
Цена и сроки?
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