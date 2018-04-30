Восстановить работу Joomla 1.0.13 на PHP 5.4

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Хостер обновился до PHP 5.4.45 и Джумла перестала работать.

Надо восстановить работоспособность сайта на старом хостинге или поставить на другой хостинг.

На сайте стоит VirtueMart 1.1.4, его работоспособность тоже нужна.

Пишите ваши предложения по срокам и цене.

Если надо, дам доступы.

PHPJoomla
6 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад