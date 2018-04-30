Настроить скрипт обратного отсчета времени

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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Есть скрипт счетчика обратного отсчета времени, нужно его зациклить чтобы он обновлялся с воскресенья на понедельник в 0 часов и отсчитывал 7 дней до следующего воскресенья и потом заново обновлялся на 7 дней.

var today = new Date();

var target = new Date(today);

target.setDate(target.getDate()+3);

target.setHours(0,0,0,0);

var yesterday = new Date(today);

yesterday.setDate(today.getDate() - 3);

yesterday.setHours(0,0,0,0);

$('.countdown').final_countdown({

    'start': yesterday.getTime() / 1000,

        'end': target.getTime() / 1000,

        'now': today.getTime() / 1000

    

});

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6 лет назад
miratex35
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад