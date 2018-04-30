Настроить скрипт обратного отсчета времени

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Есть скрипт счетчика обратного отсчета времени, нужно его зациклить чтобы он обновлялся с воскресенья на понедельник в 0 часов и отсчитывал 7 дней до следующего воскресенья и потом заново обновлялся на 7 дней.
var today = new Date();
var target = new Date(today);
target.setDate(target.getDate()+3);
target.setHours(0,0,0,0);
var yesterday = new Date(today);
yesterday.setDate(today.getDate() - 3);
yesterday.setHours(0,0,0,0);
$('.countdown').final_countdown({
'start': yesterday.getTime() / 1000,
'end': target.getTime() / 1000,
'now': today.getTime() / 1000
});
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Скрипт скину для теста.
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