HTML Верстальщик

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок154 просмотра
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Необходим специалист на верстку страниц сайта 

Знание Адаптивной верстки 

+ HTML5, CSS3, Javascript (+jQuery) 

Умение сверстать сайт по psd-макету 

Работа через git 

Bootstrap 3, jQuery, requireJS – важно для задания. 

макет страницы для оценки https://drive.google.com/open?id=1zzTCU81UuILDPQZR5A_ufhDDCX2CF4Uj

HTML
6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва