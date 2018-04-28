На моем сайте madwrappers.ru сделать следующее. ко всем страницам услуг добавить отзывы как на скриншоте 222 Вывести в карточке услуги блок с акцией, по примеру как на скрине в прикреплении. снимок 215. Так же вывести на всех страницах ...
Разработать интерфейс веб-приложения и привязать к js api
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый бек-енд c javascript-интерфейсом для взаимодействия с сервером. Формат серверных сообщений – json.
Нужно сверстать страницы и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером)
Дизайн – типичный бек-офис: меню слева, контент справа (см.скриншот)
Функционал – отображение списков, карточек объектов, их добавление/редактирование, переписка с tinymce формой
Для тестирования в процессе разработки есть работающая на этом API страница со всеми функциями и примерами их вызовов
Все функции и форматы запросов/ответов описаны
Всего страниц (включая всплывающие модальные окна): 12-14, из них с различающимся дизайном 6-7 (остальные – практически одинаковые списки, отличающиеся только набором колонок)
Всего типов объектов: 4
Всего серверных функций: 20
Требования:
- адаптивная верстка (должно нормально отображаться как на смартфонах, так и на десктопах)
- использование популярных js и css фреймворка/библиотеки
- придерживание концепции материального дизайна
- все цвета и стили должны быть определены в отдельном css файле, чтобы можно было легко поменять тему
- у исполнителя должен быть опыт в разработке подобных приложений
В случае успешного взаимодействия будут еще проекты по развитию функционала данного приложения (и других!)
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