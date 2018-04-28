Разработать интерфейс веб-приложения и привязать к js api

Есть готовый бек-енд c javascript-интерфейсом для взаимодействия с сервером. Формат серверных сообщений – json.

Нужно сверстать страницы и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером)

Дизайн – типичный бек-офис: меню слева, контент справа (см.скриншот)

Функционал – отображение списков, карточек объектов, их добавление/редактирование, переписка с tinymce формой

Для тестирования в процессе разработки есть работающая на этом API страница со всеми функциями и примерами их вызовов

Все функции и форматы запросов/ответов описаны

Всего страниц (включая всплывающие модальные окна): 12-14, из них с различающимся дизайном 6-7 (остальные – практически одинаковые списки, отличающиеся только набором колонок)

Всего типов объектов: 4

Всего серверных функций: 20

Требования:

- адаптивная верстка (должно нормально отображаться как на смартфонах, так и на десктопах)

- использование популярных js и css фреймворка/библиотеки

- придерживание концепции материального дизайна

- все цвета и стили должны быть определены в отдельном css файле, чтобы можно было легко поменять тему

- у исполнителя должен быть опыт в разработке подобных приложений

В случае успешного взаимодействия будут еще проекты по развитию функционала данного приложения (и других!)