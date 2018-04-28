Разработать интерфейс веб-приложения и привязать к js api

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок238 просмотров
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Есть готовый бек-енд c javascript-интерфейсом для взаимодействия с сервером. Формат серверных сообщений – json. 

Нужно сверстать страницы и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером) 

Дизайн – типичный бек-офис: меню слева, контент справа (см.скриншот) 

Функционал – отображение списков, карточек объектов, их добавление/редактирование, переписка с tinymce формой 

Для тестирования в процессе разработки есть работающая на этом API страница со всеми функциями и примерами их вызовов 

Все функции и форматы запросов/ответов описаны 

Всего страниц (включая всплывающие модальные окна): 12-14, из них с различающимся дизайном 6-7 (остальные – практически одинаковые списки, отличающиеся только набором колонок) 

Всего типов объектов: 4  

Всего серверных функций: 20 

Требования: 

- адаптивная верстка (должно нормально отображаться как на смартфонах, так и на десктопах) 

- использование популярных js и css фреймворка/библиотеки 

- придерживание концепции материального дизайна 

- все цвета и стили должны быть определены в отдельном css файле, чтобы можно было легко поменять тему 

- у исполнителя должен быть опыт в разработке подобных приложений 

В случае успешного взаимодействия будут еще проекты по развитию функционала данного приложения (и других!)

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад