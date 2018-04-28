Решение на С#

Требуется front-end developer для верстки образовательного портала, который обладает достаточно свободным временем в данный момент и готов погрузиться в разработку. ES6 + React или Angular. Все подробности напишу в личные сообщения. Главное требование для разработчика ...
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1-2 задание №36, до 15.05 , нужна оригинальность не менее 50%
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