создать форму заказа для сайта такси на PHP и наладить обмен данными с серверной частью

кроме самой формы нужны еще различные предупреждения и оповещения

а так-же вторая страница на которой отображается инфо о заказе, его статус и авто

это все работает с серверной частью на основе JSON

и еще не мало важный момент, эта форма должна быть адаптивной

есть документация по серверной части и контакт разработчика, можно напрямую задовать вопросы