Создать форму заказа для сайта такси на PHP и наладить обмен данными

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок152 просмотра
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создать форму заказа для сайта такси на PHP и наладить обмен данными с серверной частью 

кроме самой формы нужны еще различные предупреждения и оповещения

а так-же вторая страница на которой отображается инфо о заказе, его статус и авто

это все работает с серверной частью на основе JSON

и еще не мало важный момент, эта форма должна быть адаптивной

есть документация по серверной части и контакт разработчика, можно напрямую задовать вопросы

PHP
6 лет назад
guest_15249895534432
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад