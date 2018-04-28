Сбор статистики торговли в крипто-бирж по апи и формирование отчетов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сбор статистики торговли в крипто-бирж по апи и формирование отчетов по необходимым параметрам. 

тут описана вистема работы.  внизу – 2 видео, чтобы было понятнее.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qB5OXIO3cjsCOfMDhg6QN042lizOlMXZvJGo1H9QkTo/edit?usp=sharing

6 лет назад
foringella
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад