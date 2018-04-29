foringella

Олег foringella

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Со мной работать хорошо!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн/макет/мокап личного кабинета используя элементы шаблона
Всегда на связи, коммуникация 100%, спасибо за работу, всё на одном дыхании! Работать с Олегом рекомендую!
Положительный опыт, идинственное с коммуникацией было не идеально, но всегда перезванивал достаточно оперативно. В конце я замучал постоянными правками - в итоге все сделал, со всеми исправлениями. Артём, спасибо!
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