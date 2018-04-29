foringella

https://coreui.io/demo/#tables/tables.html - шаблон. Понимание удобных ui необходимо. Всего 4 типа кабинетов. Основные отличия в дэшбордах, внутренние страницы - минимальные отличия. Около 20-25 уникальных страниц. Я предоставлю ...
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$120
выплачено фрилансерам
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- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
есть админ шаблон https://coreui.io/demo/#main.html нужно сделать макеты всех страниц кабинета, с расположением кнопочек, выплывающих меню, иконок и всем остальным основываясь на элементах этого шаблона. ТЗ есть в формате ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сбор статистики торговли в крипто-бирж по апи и формирование отчетов по необходимым параметрам. тут описана вистема работы. внизу – 2 видео, чтобы было понятнее. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qB5OXIO3cjsCOfMDhg6QN042lizOlMXZvJGo1H9QkTo/edit?usp=sharingВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$120
10 баллов
7 лет назад
Всегда на связи, коммуникация 100%, спасибо за работу, всё на одном дыхании! Работать с Олегом рекомендую!
Ответный отзыв
Положительный опыт, идинственное с коммуникацией было не идеально, но всегда перезванивал достаточно оперативно. В конце я замучал постоянными правками - в итоге все сделал, со всеми исправлениями. Артём, спасибо!