Перенести данные из базы одного форума на другой

Есть готовый бек-енд c javascript-интерфейсом для взаимодействия с сервером. Формат серверных сообщений – json. Нужно сверстать страницы и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером) Дизайн – типичный бек-офис: меню слева, контент справа (см.скриншот) Функционал – отображение списков, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести на Joomla! 3.8.7 версия, компонент форума kunena версия
5.0.14, соц. компонентов нету.
Размер базы дискуза 26 мб, количество сообщений 10818 \ тем 1326 \ пользователей сайта 2866
Исходный форум http://chipadla.ru/forum.php
Куда перенести http://www.car-faq.ru/
в наличии все доступы и дампы.
Пожалуйста озвучивайте цену. в заявке или в личку.
Не нужно у меня спрашивать сколько я согласен отдать. оценивайте свою работу сами.
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