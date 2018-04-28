Перенести данные из базы одного форума на другой

Нужно перенести на Joomla! 3.8.7 версия, компонент форума kunena версия

5.0.14, соц. компонентов нету.

Размер базы дискуза 26 мб, количество сообщений 10818 \ тем 1326 \ пользователей сайта 2866

Исходный форум http://chipadla.ru/forum.php

Куда перенести http://www.car-faq.ru/

в наличии все доступы и дампы.

Пожалуйста озвучивайте цену. в заявке или в личку.

Не нужно у меня спрашивать сколько я согласен отдать. оценивайте свою работу сами.