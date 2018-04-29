сейчас в корзине, на странице оплаты и на странице заказа сумма заказа выводится одной суммой без разделения на стоимость товара и стоимость доставки вобщем нужно сделать что бы все таки было разделено
Автоматизация веб-скрейпинга макрос для Excel VBA Chrome/Firefox/Opera
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Быстрый проект для специалиста в написании макро для Excel VBA для автоматизациb веб-скрейпинга через Chrome/Firefox/Opera (web scraping automation macro for Excel VBA). IE не подходит, только Chrome/Firefox/Opera.
Скрипт простой:
1. Дан Excel файл, в котором есть ячейки со словами в одном ряду, напр. B1, С1... AZ1, а также адрес сайта для скрейпинга в ячейке A1, начального интервала (в милисекундах) времени паузы в ячейке A2 и конечного интервала в ячейке A3. В последней ячейке (напр. BA1) стоит значение "end_of_list".
2. Скрипт берет слово по очереди из каждой ячейки начиная с B1 до последней ячейки в котором будет найдено слово "end_of_list"и вставляет слово в поле поиска на сайте, указанном в ячейке A1.
3. Скрипт ждет случайное время, расчитанное между значениями, указанными в A2 и A3, пока результат полностью загрузится на странице.
4. Скрипт копирует загруженный результат и вставляет в ячейку B2, C2.... AZ2
5. Цикл повторяется с шагом одной колонки до достижения значения "end_of_list" в первом ряду.
Для помощи дается файл, который я начал делать, но не закончил, так как мой скрипт работает только с IE, а нужен универсальный, чтобы работал с Chrome/Firefox/Opera. И чтобы было 2 варинта: копирование результатов на странице используя внутренние HTML метки (напр. field/container ID), а также для случаев, когда это невозможно, копирование результатов через UI – буквально используя mouse drag and copy.
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