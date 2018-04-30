Интеграция amocrm и mailchimp

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Куплен виджет для amocrm - http://prntscr.com/jbuz6m.

Нужно сделать автоматизацию рассылки при переходе между этапами воронки.

6 лет назад
stomacademy
Алексей 
37 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад