Не загружать код скрипта при мобильном разрешении

На сайте есть скрипт тайм-линии с креативным реагированием на курсор (код взят с github).

foresight-fund.ru

Проблема в том, что если сайт открыть с шириной меньше 450px (например с телефона или узкое окно браузера) – то сайт вовсе не открывается и в консоли появляются тысячи ошибок, указывающих на сбой в отображении скрипта (скриншоты прикрепил)

Нужно сделать так, чтобы на мобильной версии код вовсе не загружался. А на десктопной версии все отображалось корректно, а при ресайзе – блок просто исчезал.

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