Не загружать код скрипта при мобильном разрешении

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок160 просмотров
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На сайте есть скрипт тайм-линии с креативным реагированием на курсор (код взят с github). 

foresight-fund.ru 

Проблема в том, что если сайт открыть с шириной меньше 450px (например с телефона или узкое окно браузера) – то сайт вовсе не открывается и в консоли появляются тысячи ошибок, указывающих на сбой в отображении скрипта (скриншоты прикрепил) 

Нужно сделать так, чтобы на мобильной версии код вовсе не загружался. А на десктопной версии все отображалось корректно, а при ресайзе – блок просто исчезал. 

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6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва