Заменить картинки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Слайд шоу - заменить 3 картинки на 4 новые картинки (новые картинки подогнать как нужно) сбоку спереди, сбоку сзади, перед, зад.

на главной 3, 4, 5, 6 экраны заменить картинки авто.

http://79267786732.myjino.ru/

6 лет назад
coinsdesk
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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