Заменить картинки на сайте

Здравствуйте! Нужна помощь того, кто хорошо разбирается в javascript. [b]Задача:[/b] Есть 4мб файл .js Его надо отладить/деобфусцировать (некоторые функции) Учитывая специфику формата ТЗ, то полноценное ТЗ - лежит в гугл-доках, где и ссылка на сам файл. https://docs.google.com/document/d/1lWPiOSi2JxAlyHMlb6VbAHZtDmE1HDPpwokUmQhyUnE/edit# Жду предложений по стоимости и ...