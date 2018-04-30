Доработка сервиса на Yii2

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки255 просмотров
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Необходимо доработать сервис, дописать некоторый функционал и исправить текущий, провести аудит кода и подготовить проект к запуску. Проект с регистрациями и оплаченные клиентами (они в ожидании). Многое уже готово, но нужно доделать оставшееся.

Есть максимум 10 дней на доработку. 

6 задач, можно взять сразу все, либо ту, с которой вы справитесь. 

СРОЧНО.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1LVKf1-Q9NYQUDBuAotOfqVnuX6VCe4zMLlSFLhENUsQ/edit

Антибот: 983-59-34578

6 лет назад
infomonster
Алексей 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)