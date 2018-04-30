Instagram приложение

Требуется написать программу которая комментировала и лайкала определенную публикацию в инстаграм, плюс подписаться на аккаунт который опубликовал эту определенную публикацию. Коменты заранее прописаны в файле. главная особенность чтобы комментарии и лайк были с разных акков. Аккаунты все мои, но каждый аккаунт должен подключатся через прокси ipv6 ( ну или ipv4), прокси список тоже от меня. Например, есть публикация, 300 аккаунтов пишет к нему коммент по списку (текст прописан каждый с новой строки в текстовом файле) и лайкает, каждый аккаунт пишет допустим 5 коментов из списка, подписывается на того кто опубликовал, итого на выходе 1500 коментов на публикацию и 300 лайков, и плюс 300 подписчиков у публикатора. нужна именно многопоточность. И ЕЩЕ, если возможно реализация того, что коменты пишутся с заданным интервалом. например 20 комментов каждую минуту (20 минут), каждый час (20 часов задача). другой пример 120 коментов нужно написать но максимум 30 коментов в час (получается он за 4 часа управится) или все 120 коментов за час написать. т.е. это для каждого акка действует правило.

написал много.надеюсь хоть что то понятно )))

и самое главное нужны исходники с коментариями, чтобы в случае чего другой программист разобрался в этом.