Минимально модифицировать модуль DLE-BlockPro

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка143 просмотра
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Ссылка на гит с модулем:

https://github.com/dle-modules/DLE-BlockPro

Модуль выводит новости исходя из данных подключаемой строки.

Вот пример такой строки:

{includefile="engine/modules/base/blockpro.php?template=blockpro/calendar&nocache=y&limit=100&cacheLive=1800&xfilter=cover&xfSearch=calendar|апрель&sort=date"}

 

Что нужно сделать?

В строке подключения, сделать макрос, который будет подставлять текущий месяц:

 &xfSearch=calendar|апрель, где апрель текущий месяц по серверу, его и нужно автоматический подставлять.

Вы можете сделать это отдельным элементом подключения, но имейте ввиду, что необходимо сортировать новости по дополнительному полю под названием calendar.

6 лет назад
investukrweb
Дима Попов 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LazyDev
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-2)
6 лет назад
$10
1 день
Быстро и работает.
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