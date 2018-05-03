Небольшая доработка модуля приёма оплаты Paypal

Веб-программированиеЗавершен2 заявки213 просмотров
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Нужно сделать обработку платежей Paypal через другой домен.  

Cхема следующая:  

Человек на нашем сайте заходит на пополнение баланса и вводит данные для пополнения, например 10$. Сайт автоматически передаёт данные другому домену и переадресовывает пользователя на другой домен, другой домен тут же отправляет его на страницу оплаты. Т.е пользователь даже не замечает, что оплата происходит с переадресацией на другой домен. После успешной оплаты или не успешной оплаты, другой домен передаёт данные на наш сайт и либо пополняет баланс, либо нет.  

На данный момент у нас уже есть полностью рабочий модуль по оплате через PayPal. Всё, что нужно, это данная доработка.  

Сайт написан на php. Фремворк: Cakephp  

Зачем это нужно: Перешли на новый аккаунт Paypal. Как оказалось, Paypal разрешает только на один аккаунта принимать платежи с одно домена.

6 лет назад
checkit
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
a1997-1
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$150
2 дня
Хорошо поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С такими людьми, как Александр, приятно работать. Оплата вовремя. Все моменты спокойно обсуждает. Буду рад если будет возможность ещё с ним посотрудничать!
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