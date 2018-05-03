Небольшая доработка модуля приёма оплаты Paypal

Нужно сделать обработку платежей Paypal через другой домен.

Cхема следующая:

Человек на нашем сайте заходит на пополнение баланса и вводит данные для пополнения, например 10$. Сайт автоматически передаёт данные другому домену и переадресовывает пользователя на другой домен, другой домен тут же отправляет его на страницу оплаты. Т.е пользователь даже не замечает, что оплата происходит с переадресацией на другой домен. После успешной оплаты или не успешной оплаты, другой домен передаёт данные на наш сайт и либо пополняет баланс, либо нет.

На данный момент у нас уже есть полностью рабочий модуль по оплате через PayPal. Всё, что нужно, это данная доработка.

Сайт написан на php. Фремворк: Cakephp

Зачем это нужно: Перешли на новый аккаунт Paypal. Как оказалось, Paypal разрешает только на один аккаунта принимать платежи с одно домена.