Требуется исполнитель для копирования 200 ссылок по инструкции. Задача включает регистрацию на сайтах и размещение ссылок. Необходим уровень английского не ниже intermediate и грамотная речь. Опыт в SEO приветствуется, но не обязателен. Обсуждение деталей возможно через Skype или Telegram при первом контакте.
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Нужно сделать редирект без обновления страницы. - Редирект не должен быть виден сервисами и роботами, для них редиректа не должно быть. - При прямом запросе html кода страницы, должен выдаваться код ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
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Добрый день, Планируем в ближайшие дни перевести сайт на git. Есть разработчик, который работает по сайту, он же и будет делать перевод. Но опыта работы с git ранее не было (есть ряд ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищем человека с опытом работы по Adwords скриптам. Необходимо написать несколько скриптов под формат объявлений видеореклама. Более подробно, что необходимо отправим лично. Необходимо сделать скрипт, который будет останавливать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Доброго дня. Необходимо настроить отправку email клиентам при выполнении следующих условий: - Успешная регистрация - Успешное выполнение заказа - Новый ответ от слуюбы поддержки Сайт написан на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня. Необходимо создание/настройка/ведение рекламной компании в поисковиках yahoo и bing. Интересует англоязычная аудитория. Тематика - Продвижение в социальных сетях, а именно Instagram, YouTube. Ссылку предоставим по запросу. ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить модуль приёма платежей paypal. На данный момент модуль работает следующим образом: - Отправляет запрос на paypal - Даёт пользователю оплатить - Но на сайт обратно ничего не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать обработку платежей Paypal через другой домен. Cхема следующая: Человек на нашем сайте заходит на пополнение баланса и вводит данные для пополнения, например 10$. Сайт автоматически передаёт данные другому домену ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад