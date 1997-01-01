checkit

Александр checkit

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

a1997-1
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Небольшая доработка модуля приёма оплаты Paypal
PHP
С такими людьми, как Александр, приятно работать. Оплата вовремя. Все моменты спокойно обсуждает. Буду рад если будет возможность ещё с ним посотрудничать!
Хорошо поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв