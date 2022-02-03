Копирование ссылок по инструкции

Обычно исполнители справляются с задачей за 2-4 дня.

Задача: Перед вами будет список из 200 ссылок и подробная инструкция по копированию данных ссылок. Вам нужно будет вручную зайти на каждый сайт, зарегистрироваться и разместить ссылку согласно инструкции.

Требования:

- Знание английского языка (уровень не ниже intermediate);

- Грамотность устной и письменной речи;

- Умение творчески подходить к решению нестандартных задач;

- Возможность общаться голосом в skype или telegram (только при первом знакомстве с администратором проекта для обсуждения деталей);

- Желателен опыт работы с SEO, однако это не является обязательным.

Если заинтересовало предложение, присылайте свои резюме со следующими данными (без них кандидатура рассматриваться не будут):

1. Имя

2. Возраст

3. Уровень владения английским языком