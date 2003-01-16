Создать воронку продаж на два проекта

Успешный опыт построения воронки продаж в тематике криптовалюты или Форекс или ставок - Обязательно!

2 проекта - traderstat.com и Лингрид

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﻿на Лингрид нужно вести траффика в телеграмм канал, На traderstat нужно вести на сайт и на телеграмм канал

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﻿traderstat - проект по проверке трейдера (основной и он приоритетнее). Лингрид - трейдер который дает сигналы.

﻿traderstat трафик и по крипте и по форекс

﻿+ на traderstat есть 7 дней бесплатного пробного периода

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﻿Источники траффика

﻿1) Телеграмм

﻿1.1. Инвайтинг

﻿1.2. Закупка траффика в каналах

﻿1.3. Спам

﻿1.4. Спам своей базе (те кто отписались в телеграм каналах от нас)

﻿1.5. Воронка продаж в телеграм каналах наших ﻿(их 3)

﻿2) ФБ реклама серым методом (через лендинг)

﻿3) Инстаграм

﻿3.1. Ведение Инстаграм аккаунта ﻿(есть Инстаграм где регулярно публикуется все)

﻿3.2. Спам (Инстаграм спам который ведет сначала на "левый" профиль потом на сайт / телеграм)

﻿4) YouTube

﻿Пока только у Лингрид

﻿﻿https://www.youtube.com/channel/UCYepXbjcDmPHzl07Y7DxiBg﻿

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﻿Это то что есть сейчас

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﻿Позже будут другие источники

Ждем от вас оценку стоимости и сроков работы