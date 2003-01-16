Создать воронку продаж на два проекта

Задача из 2х частей: 1. Маркетинг. Нужна вычитка хелпа продукта nftama.io. Составление ТЗ для дизайнера с точки зрения юзабилити и простоты понимания информации для пользователя. Концепция инфографики и пр. 2. Дизайн по составленному ТЗ из первого пункта. Исполнитель ...
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Успешный опыт построения воронки продаж в тематике криптовалюты или Форекс или ставок - Обязательно!
2 проекта - traderstat.com и Лингрид
на Лингрид нужно вести траффика в телеграмм канал, На traderstat нужно вести на сайт и на телеграмм канал
traderstat - проект по проверке трейдера (основной и он приоритетнее). Лингрид - трейдер который дает сигналы.
traderstat трафик и по крипте и по форекс
+ на traderstat есть 7 дней бесплатного пробного периода
Источники траффика
1) Телеграмм
1.1. Инвайтинг
1.2. Закупка траффика в каналах
1.3. Спам
1.4. Спам своей базе (те кто отписались в телеграм каналах от нас)
1.5. Воронка продаж в телеграм каналах наших (их 3)
2) ФБ реклама серым методом (через лендинг)
3) Инстаграм
3.1. Ведение Инстаграм аккаунта (есть Инстаграм где регулярно публикуется все)
3.2. Спам (Инстаграм спам который ведет сначала на "левый" профиль потом на сайт / телеграм)
4) YouTube
Пока только у Лингрид
https://www.youtube.com/channel/UCYepXbjcDmPHzl07Y7DxiBg
Это то что есть сейчас
Позже будут другие источники
Ждем от вас оценку стоимости и сроков работы
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