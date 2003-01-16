Оформление хелпа для стартапа. Концепция дизайна (дизайн)

Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка546 просмотров
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Задача из 2х частей: 

1. Маркетинг. Нужна вычитка хелпа продукта nftama.io. Составление ТЗ для дизайнера с точки зрения юзабилити и простоты понимания информации для пользователя. Концепция инфографики и пр.

2. Дизайн по составленному ТЗ из первого пункта.

Исполнитель может выполнять как все 2 пункта, так и один из них. Предлагайте варианты.

2 года назад
BonTon
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад