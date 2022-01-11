Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка601 просмотр
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Выводим компанию ИП телефонии, интересует разработка маркетинговой стратегии, а именно, определения:

*Целевой аудитории

* Конечное лицо, кто у потенциального клиента, как правильно выйти на заказчика

* воронки продаж

* Возможные партнерства

И другие вопросы, которые касаются маркетинговой части. 

2 года назад
Legion726
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад