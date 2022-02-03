E-mail маркетинг B2B в транспортной сфере, холодный обзвон

Здравствуйте.

Нужно выполнить холодную e-mail-рассылку по организациям с предложением услуг по обслуживанию автотранспорта.

Все задачи:

- составление, написание и верстка писем;

- сбор базы;

- рассылка - ручная или с помощью сервисов;

- ведение отчетности.

Желателен опыт в автомобильной нише и в2в.

(Александр)

с кейсами, сроками и расценками как по отдельным услугам, так и "под ключ"

Также нужен человек на обзвон холодной базы в этой же тематике, с опытом дохождения до ЛПР.