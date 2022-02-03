Успешный опыт построения воронки продаж в тематике криптовалюты или Форекс или ставок - Обязательно! 2 проекта - traderstat.com и Лингрид на Лингрид нужно вести траффика в телеграмм канал, На traderstat нужно вести на сайт и на телеграмм ...
E-mail маркетинг B2B в транспортной сфере, холодный обзвон
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно выполнить холодную e-mail-рассылку по организациям с предложением услуг по обслуживанию автотранспорта.
Все задачи:
- составление, написание и верстка писем;
- сбор базы;
- рассылка - ручная или с помощью сервисов;
- ведение отчетности.
Желателен опыт в автомобильной нише и в2в.
(Александр)
с кейсами, сроками и расценками как по отдельным услугам, так и "под ключ"
Также нужен человек на обзвон холодной базы в этой же тематике, с опытом дохождения до ЛПР.
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