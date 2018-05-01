Проверить и настроить отправку запроса с сайта

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок222 просмотра
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Есть компонент - калькулятор москитной сетки

hilal.com.ua/shop/calc/

Запрос не приходит при отправке на указанную почту.

Задача - настроить, чтобы запросы доходили до адресата

6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад