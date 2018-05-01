Проверить и настроить отправку запроса с сайта

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть компонент - калькулятор москитной сетки
Запрос не приходит при отправке на указанную почту.
Задача - настроить, чтобы запросы доходили до адресата
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